Regione – Ufficiale la proclamazione dei consiglieri. Brindisi in aula con Matarrelli, Lettori, Caroli, Scianaro e Gioia

Adesso è ufficiale: la provincia di Brindisi sarà rappresentata in aula, in Consiglio regionale, da Toni Matarrelli e Isabella Lettori (PD), Tommaso Gioia (Decaro Presidente), Luigi Caroli e Antonio Scianaro (Fratelli d’Italia) .

Quattordici consiglieri sono stati eletti nel Partito democratico: Francesco Paolicelli, Elisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano a Bari; Loredana Capone e Stefano Minerva a Lecce; Cosimo Borraccino e Donato Pentassuglia a Taranto; Rossella Falcone e Raffaele Piemontese a Foggia; Isabella Lettori e Antonio Matarrelli a Brindisi; Debora Ciliento, Domenico De Santis e Giovanni Vurchio nella Bat.

Sette i seggi la lista Decaro Presidente: Giuseppe Fischetti a Taranto, Tommaso Gioia a Brindisim, Silvia Miglietta a Lecce; Nicola Rutigliano nella Bat, Giulio Scapato e Graziamaria Starace a Foggia, Felice Antonio Spaccavento a Bari.

Gli eletti del Movimento 5 Stelle sono Annagrazia Angolano a Taranto, Rosa Barone a Foggia, Cristian Casili a Lecce e Maria La Ghezza a Bari.

Per la Puglia invia in Consiglio regionale Sebastiano Leo a Lecce; Ruggiero Passero nella Bat; Saverio Tammacco a Bari e Antonio Tutolo a Foggia.

Escluse dalla distribuzione dei seggi le liste Alleanza Verdi e Sinistra e Popolari con Decaro che non hanno superato la soglia di sbarramento sopra il 4 % dei voti validi.

Il centrodestra potrà contare su 20 consiglieri oltre al seggio che spetta di diritto a Luigi Lobuono come candidato presidente sconfitto. Undici posti in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia: Tommaso Scatigna eletto a Bari; Cataldo Basile e Paolo Pagliaro a Lecce; Renato Perrini e Giampaolo Vietri a Taranto; Giovanni De Leonardis e Nicola Gatta a Foggia; Luigi Caroli e Antonio Scianaro a Brindisi; Andrea Ferri e Antonia Spina nella Bat.

Cinque gli eletti di Forza Italia: Paolo Dell’Erba a Foggia; Massimiliano Di Cuia a Taranto; Marcello Lanotte nella Bat; Paride Mazzotta a Lecce e Anna Carmela Minuto a Bari.

Quattro per la Lega: Napoleone Cera a Foggia; Gianfranco De Blasi a Lecce; Fabio Romito a Bari e Antonio Paolo Scalera a Taranto.