Reindustrializzazione di Brindisi, la CGIL: esclusi i lavoratori dal confronto sul futuro del territorio

Di Cesare (CGIL Brindisi): «Senza coinvolgimento delle parti

sociali e senza scelte chiare su industria ed energia, si rischia di

compromettere occupazione e sviluppo»

Apprendiamo dai giornali che si è tenuto un tavolo tecnico

promosso dal Sindaco di Brindisi Marchionna, con UniSalento, il

Commissario Straordinario per la reindustrializzazione dell’area

di Brindisi, ma anche con il Consorzio ASI, il MIMIT e Invitalia,

compreso il livello regionale dello Sviluppo Economico, e questo a

seconda dell’articolo di stampa che si legge.

Restiamo colpiti positivamente per il grande entusiasmo registrato

nelle parole del Sindaco Marchionna, che vede il nostro territorio

come una «meta promessa».

Un ottimismo che lascia un certo amaro in bocca per tante ragioni.

Prima fra tutte l’esclusione e il mancato coinvolgimento delle

Organizzazioni Sindacali.

Le lavoratrici e i lavoratori attendono da anni l’Accordo di

Programma che doveva essere sottoscritto entro il 31 marzo 2026

(almeno rispetto alle dichiarazioni del Ministro Urso in sede di

MIMIT) e attendono l’avvio dei progetti di reindustrializzazione più

volte oggetto di propaganda da parte dell’onorevole D’Attis e che,

ad oggi, non vedono alcun avanzamento concreto.

Piuttosto registriamo che, a fronte di 61 manifestazioni di interesse

arrivate nel corso del 2025, nell’ultimo incontro si parlava solo di

12 aziende pronte a partire e valutate positivamente da parte di

Invitalia, e oggi apprendiamo che sono diventate solo sei.

È evidente che il fabbisogno di suolo per la realizzazione degli

insediamenti (necessari ben oltre 3.200 ettari per le 61

manifestazioni e 320 ettari per i 12 progetti) rappresenta un reale

problema, anche perché molte aree ricadono nel SIN.

Restano tutti i dubbi, le perplessità e le preoccupazioni per il

futuro della Centrale di Cerano che, con la decisione di messa in

«riserva a freddo», nella sostanza vede il blocco della fase di

smantellamento, scegliendo di non scegliere, con il rischio di

compromettere la prospettiva lavorativa dei prossimi 24-36 mesi

sia dei lavoratori diretti che dell’indotto.

Questo atto da parte del Governo Meloni viene letto dalla CGIL

Brindisi come un’assenza di strategia e di politiche industriali e

come un passo indietro rispetto al Green Deal.

Attendiamo ancora gli sviluppi dei progetti di energie rinnovabili –

eolico, eolico offshore, agrivoltaico, idrogeno verde, batterie di

accumulo – che rimangono l’unica vera alternativa anche rispetto

alle dinamiche internazionali, alla geopolitica e all’economia di

guerra attualmente in corso.

Pur comprendendo lo sforzo teso verso il coinvolgimento

dell’Università e l’importanza strategica della leva della

formazione, a nostro avviso occorre, con celerità, riprendere il

percorso bruscamente interrotto del tavolo ministeriale per

l’Accordo di Programma.

Pertanto chiediamo a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, Aprea,

di farsi promotore con urgenza della convocazione del tavolo

presso la Prefettura di Brindisi, coinvolgendo tutti gli attori del

territorio, a partire dalle organizzazioni sindacali e datoriali,

insieme al Comune e alla Provincia di Brindisi, al Consorzio ASI,

all’Autorità portuale, al Commissario straordinario, alla Regione

Puglia, al MIMIT e a Invitalia.



Massimo Di Cesare

Segretario generale

CGIL Brindisi

IL COORDINAMENTO INDUSTRIA