Relevè Ritmica Brindisi: 12 ori, 3 argenti e 3 bronzi al Campionato Nazionale Ginnastica in Festa Winter Edition

Risultato straordinario per la ASD Relevè Ritmica Brindisi, impegnata dal 5 all’8 dicembre nella fase nazionale del Campionato FGI – Ginnastica in Festa Winter Edition a Rimini. Le ventidue atlete partecipanti, guidate con professionalità dallo staff tecnico composto da Silvia Lapomarda, Carla Maghelli e Marika Marzo, hanno portato a casa un totale di 12 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo, distinguendosi in una delle competizioni più rilevanti della stagione.

«Siamo orgogliose di ogni singola atleta – ha dichiarato la Direttrice Tecnica Prof.ssa Silvia Lapomarda –. Dalle più giovani alle veterane, tutte hanno dimostrato maturità, coraggio e una crescita evidente. Questo risultato non è solo frutto del talento, ma del lavoro quotidiano, dell’impegno e dell’unione del nostro gruppo».

La direttrice ha ribadito l’importanza del sostegno delle famiglie: «La nostra forza è lo spirito di gruppo che unisce atlete, famiglie e staff. Senza la fiducia dei genitori e il loro sostegno costante, nulla di tutto questo sarebbe possibile».

Risultati:

Individuale LB1 A5 – Cerchio

1ª Di Bello Federica

Individuale LC2 S1 – Assoluta

2ª Zecca Annasara

Specialità Palla: 1ª Zecca Annasara

Specialità Clavette: 1ª Zecca Annasara

Individuale LC1 J2 – Nastro

3ª Greco Sofia

Individuale LC1 A4 – Palla

1ª Avantaggiato Flavia

Individuale LB1 A3 – Clavette

2ª Mirabella Giorgia

Torneo Winter Club LC Allieve

1ª classificate: Petese C. – Avantaggiato – Lisci

Torneo Winter Club LB Allieve

1ª classificate: Cazzato – Convertini – Di Bello

Individuale LB1 A4 – Corpo libero

2ª Convertini Vittoria

4ª Sanna Andrea

Specialità Cerchio: 3ª Convertini Vittoria

Specialità Palla: 3ª Cazzato Vittoria

Individuale LC2 J1 – Assoluta

1ª Petese Benedetta

Specialità Cerchio: 1ª Petese Benedetta

Specialità Nastro: 1ª Petese Benedetta

𝗜ndividuale 𝗟𝗖𝟮 𝗔𝟰 – A𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮

1 ª Petese Chiara

Specialità Corpo Libero: 1 ª Petese Chiara

Specilalità Palla: 1 ª Petese Chiara

La partecipazione a Rimini ha confermato il valore sportivo e organizzativo della società brindisina. «Torniamo a casa con un grande bagaglio tecnico ed emotivo – conclude Silvia Lapomarda –. Questi risultati ci motivano a continuare a lavorare con ancora più passione».

Il Presidente della ASD Relevè Ritmica Brindisi, Francesco Maghelli, ha voluto congratularsi ufficialmente:

«Faccio i miei più sinceri complimenti a tutte le nostre ginnaste per l’impegno, la forza e la determinazione dimostrati in pedana. Un ringraziamento sentito va allo staff tecnico per il lavoro quotidiano e alla grande famiglia della Relevè: genitori, collaboratori e sostenitori. Questo risultato è il frutto dell’unione, della fiducia e della passione che ci contraddistinguono. Siamo orgogliosi di voi.»



