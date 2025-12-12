Relevè Ritmica Brindisi: 12 ori, 3 argenti e 3 bronzi al Campionato Nazionale Ginnastica in Festa Winter Edition
Risultato straordinario per la ASD Relevè Ritmica Brindisi, impegnata dal 5 all’8 dicembre nella fase nazionale del Campionato FGI – Ginnastica in Festa Winter Edition a Rimini. Le ventidue atlete partecipanti, guidate con professionalità dallo staff tecnico composto da Silvia Lapomarda, Carla Maghelli e Marika Marzo, hanno portato a casa un totale di 12 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo, distinguendosi in una delle competizioni più rilevanti della stagione.
«Siamo orgogliose di ogni singola atleta – ha dichiarato la Direttrice Tecnica Prof.ssa Silvia Lapomarda –. Dalle più giovani alle veterane, tutte hanno dimostrato maturità, coraggio e una crescita evidente. Questo risultato non è solo frutto del talento, ma del lavoro quotidiano, dell’impegno e dell’unione del nostro gruppo».
La direttrice ha ribadito l’importanza del sostegno delle famiglie: «La nostra forza è lo spirito di gruppo che unisce atlete, famiglie e staff. Senza la fiducia dei genitori e il loro sostegno costante, nulla di tutto questo sarebbe possibile».
Risultati:
Individuale LB1 A5 – Cerchio
1ª Di Bello Federica
Individuale LC2 S1 – Assoluta
2ª Zecca Annasara
Specialità Palla: 1ª Zecca Annasara
Specialità Clavette: 1ª Zecca Annasara
Individuale LC1 J2 – Nastro
3ª Greco Sofia
Individuale LC1 A4 – Palla
1ª Avantaggiato Flavia
Individuale LB1 A3 – Clavette
2ª Mirabella Giorgia
Torneo Winter Club LC Allieve
1ª classificate: Petese C. – Avantaggiato – Lisci
Torneo Winter Club LB Allieve
1ª classificate: Cazzato – Convertini – Di Bello
Individuale LB1 A4 – Corpo libero
2ª Convertini Vittoria
4ª Sanna Andrea
Specialità Cerchio: 3ª Convertini Vittoria
Specialità Palla: 3ª Cazzato Vittoria
Individuale LC2 J1 – Assoluta
1ª Petese Benedetta
Specialità Cerchio: 1ª Petese Benedetta
Specialità Nastro: 1ª Petese Benedetta
𝗜ndividuale 𝗟𝗖𝟮 𝗔𝟰 – A𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮
1 ª Petese Chiara
Specialità Corpo Libero: 1 ª Petese Chiara
Specilalità Palla: 1 ª Petese Chiara
La partecipazione a Rimini ha confermato il valore sportivo e organizzativo della società brindisina. «Torniamo a casa con un grande bagaglio tecnico ed emotivo – conclude Silvia Lapomarda –. Questi risultati ci motivano a continuare a lavorare con ancora più passione».
Il Presidente della ASD Relevè Ritmica Brindisi, Francesco Maghelli, ha voluto congratularsi ufficialmente:
«Faccio i miei più sinceri complimenti a tutte le nostre ginnaste per l’impegno, la forza e la determinazione dimostrati in pedana. Un ringraziamento sentito va allo staff tecnico per il lavoro quotidiano e alla grande famiglia della Relevè: genitori, collaboratori e sostenitori. Questo risultato è il frutto dell’unione, della fiducia e della passione che ci contraddistinguono. Siamo orgogliosi di voi.»