Remare a scuola. In svolgimento il progetto del GS Canottaggio

Presso la Lega Navale di Brindisi e’ a meta percorso il progetto “Remare a scuola, promosso dalla Federazione Italiana canottaggio e realizzato dagli istruttori qualificati del G. S. Canottaggio Brindisi. Coinvolti gli alunni delle ultime classi della scuola elementare Perasso e Bozzano e le prime classi delle scuole medie Virgilio e Marabotto. Una quarantina di ragazzi che hanno aderito al progetto sportivo, insieme ai rispettivi genitori, il papà o la mamma o un altro parente. Ci sono state delle lezioni teoriche e pratiche con le adeguate strumentazione effettuate in classe e poi le lezioni in mare con la canoa, presso il porto di Brindisi. Un successo che dimostra la voglia dei ragazzi di fare sport, sia durante l’anno scolastico che in piene vacanze. Un plauso, oltre che ai partecipanti, anche ai docenti delle scuole interessate e al gruppo canottaggio Brindisi.