Remare per una inclusione sportiva e ludica

Portare sempre avanti e consolidare i valori dello Sport, Inclusione e Solidarietà, attraverso iniziative sinergiche, indimenticabili, che possano rimanere indelebili nel cuore e nella memoria.

E’ stato questo l’obiettivo dell’ ASD Brindisi Rowling club (società di canottaggio affiliata quindi alla Federazione Italiana Canottaggio), con l’evento “ 100 Metri per l’ Autismo. Una staffetta a squadre miste sul remoergometro che si è’ svolta nel pomeriggio presso il Porticciolo – Marina di Brindisi. Una giornata dedicata ama quelle “ categorie fragili” che tanto hanno da insegnare e trasmettere.

Un’iniziativa che, sin da subito, ha visto l’adesione di importanti associazioni e realtà del territorio, come Rotary Club Brindisi Valesio, Ekoclub International Puglia, Confartigianato Brindisi –Bari-Bat, CSEN ( Centro Sportivo Nazionale Educativo), Team Puglia- Special Olympics italia, Il CUS BARI ( Centro Universitario), il Centro Velico di Brindisi, Marina di Brindisi.

L’evento rappresenta un momento importante e indimenticabile per la comunità brindisina e non solo. Insieme per comprendere, accogliere, includere.