“Rems” nel “Melli” di San Pietro V.co – L’Asl precisa

Ecco la risposta dell’Asl dopo il nostro articolo sulla REMS che sarà realizzata nell’ospedale “Melli” di San Pietro Vernotico:

In riferimento all’articolo sulla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, pubblicato sulla vostra testata, la Asl comunica che l’avvio dei lavori per la realizzazione della Rems a San Piero Vernotico è in programma per metà settembre.

L’azienda sanitaria, in questa fase, ha cercato di limitare i disagi degli utenti, legati ai lavori, conservando tutti i servizi presenti nel Presidio territoriale di assistenza.

Nei prossimi giorni sarannno spostati, all’interno del Pta, il servizio di Reumatologia e quello di Psicologia. Subito dopo seguiranmo altri trasferimenti, come quello degli uffici del Dipartimento dipendenze patologiche.