Renato Stefanelli ha presentato il suo libro “La mia Appia…La vostra!”

“Ho fatto l’Appia Antica da Roma a Brindisi a piedi, da solo, dal 23 aprile al 21 maggio 2022. Questo libro è ciò che mi è rimasto dentro dopo aver lasciato sedimentare alcuni mesi l’eccitazione e l’adrenalina che, per un pò di tempo dopo il ritorno, erano troppo grandi- Renato Stefanelli”. Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, Renato Stefanelli ha presentato il suo libro “La mia Appia…La vostra!”, in occasione dell’Appia Week. L’appuntamento della rassegna “Pagine Erranti”, in sinergia con “Brindisi città che legge”, la Casa di Quartiere Minimus e di Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi, è stato organizzato dall’A. p. s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi- Case di Quartiere. Ha dialogato con l’autore, Antonio Melcore, direttore dell’Accademia degli Erranti, segretario A. p. s. Brindisi e le Antiche Strade e resp. Cammini e Itinerari Culturali. Il libro racconta, tappa per tappa, l’impresa di Renato che ha deciso di ripercorrere a piedi l’intera via Appia Antica, La “Regina Viarum” dei Romani. L’autore è partito da Roma ed ha concluso il suo viaggio nel Porto di Brindisi. Un’esperienza unica, indimenticabile, con tanti personaggi, luoghi, incontri particolari che vengono descritti con entusiasmo e la voglia di coinvolgere il lettore e condividere, così, “lo stupore che nasce ogni giorno di cammino sulla “Regina Viarum”. Un vero e proprio diario di viaggio, un documento unico che testimonia la bellissima avventura di Renato Stefanelli e la sua voglia di raccontarla con un libro che, già dalla copertina, rende omaggio alla nostra città. Anna Consales