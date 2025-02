Responsabilità di Regione e Comune sui rifiuti – Domani protesta dei Cobas davanti al Municipio

Contro le gravi responsabilità e inadempienze della Regione Puglia e le lentissime iniziative del Comune di Brindisi a reagire alla grave situazione del ciclo dei rifiuti .

Il Sindacato Cobas torna a protestare davanti il Comune di Brindisi Venerdì 28 Febbraio a partire dalle 8,30 per i diversi problemi ed impegni che attengono ai rifiuti :

1)Le mancate assunzioni a tempo indeterminato dei 7 precari e le relazioni sindacali con AVR da tempo inesistenti,causa l’arroganza della stessa.

L’impegno alla assunzione dei 7 precari ,così come da accordo sottoscritto con la azienda AVR, nasce dal fatto che il personale è sceso molto al di sotto delle previste 230 unità .

Pesa enormemente il ritardo alla assunzione a tempo indeterminato da parte della AVR, nonostante le condizioni siano ampiamente superate;questa situazione ha creato forte preoccupazione nei 7 precari interessati alla questione .

Dobbiamo costruire la possibilità di far ritornare a lavoro , anche per qualche mese per chi ha già lavorato con loro , costituendo un elenco di lavoratori interessati cancellando quei fenomeni che si sono verificati nel passato.

2)In occasione del 26 Novembre 2024 il sindacato Cobas realizzò un sit in in coincidenza del Consiglio Comunale . Nei giorni precedenti il Cobas aveva inviato al Presidente del Consiglio Comunale , Gabriele Antonino, la proposta rivolta ai Consiglieri Comunali di un ordine del giorni sul problema della mancata costruzione degli impianti per l’umido ed il recupero materiali.

Al Consiglio Comunale fu approvato un ordine del giorno che prevedeva una riunione a Brindisi su invito della conferenza dei capigruppo a Leo Caroli e a Pansini.

Leo Caroli in qualità di Presidente della task force regionale sulla occupazione , che aveva realizzato un accordo a difesa degli ex Nubile ,ex Termomeccanica , ex EVC, ex BPSP ,

A Pansini in qualità di responsabile della AGER( agenzia regionale dei rifiuti) che da quando è subentrato al vecchio direttore non ha mosso una foglia per il già certo finanziamento degli impianti per Brindisi.

Nei mesi successivi abbiamo insistito sulla necessità dell’incontro;ai nostri tentativi andati a vuoto riproponiamo una protesta sotto il Comune di Brindisi.

Una Regione Puglia completamente ferma da tanti anni mentre i cittadini sono costretti a pagare una Tari, seconda in Italia, perché i rifiuti devono essere portati lontani da Brindisi.

Il Cobas sostiene da anni il ritorno a lavoro dei lavoratori della ex Nubile ,lasciati a casa dopo la chiusura degli impianti dovuti a problemi giudiziari. Si tratta di 60 posti di lavoro che possono essere restituiti alla città ,con un grande spazio anche per i giovani disoccupati.

3)La mancata bonifica della discarica di Autigno definita da tutti una bomba ecologica.

Ci sono lotti della discarica che hanno rotto da anni i teli che vengono posti in altezza a distanza di qualche metro per impedire che il percolato vada nella falda.

Invece accade il contrario, tutto il percolato va in falda.

Invitiamo tutte/i a partecipare alla protesta di Venerdì 28 Febbraio ore 9,00 al Comune di Brindisi.

Per il Cobas Roberto Aprile