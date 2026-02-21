Restano bloccati in 8 in ascensore al “Perrino”. Momenti di panico perché tardavano i soccorsi

Momenti di panico ieri in ospedale a Brindisi. Ben otto persone sono rimaste bloccate per oltre mezzora in ascensore e nessuno interveniva. Per giunta i telefonini non prendevano. Ecco la denuncia:

Gentilissimi sono Greco Valeria volevo segnalarvi una situazione spiacevolissima che è accaduta ieri a mia madre presso l’ospedale Perrino Brindisi. Erano circa le 19 ed era andata a trovare sua padre ricoverato al 7 piano in ortopedia lei ha problemi con le ginocchia e ovviamente stava aspettando l’ascensore per non farsi tutti i piani a piedi. Dopo notevoli difficoltà a reperire l’ascensore libero é entrata in uno ed erano in 8 persone arrivati circa al 1 piano l’ascensore si blocca e il sistema in automatico li ha portati al piano -2 da lì in avanti il panico… hanno iniziato a chiedere soccorso tramite l’apposito pulsante d’emergenza.. ma una voce registrata diceva di attendere prego… senza MAI metterli in contatto con l’operatore … i cellulari NON prendevano e nessuno sapeva che c’erano 8 persone bloccate al piano -2 .. hanno iniziato ad urlare a battere sulle porte .. ma nulla così per circa mezz’ora che potete pensare in quelle condizioni sono minuti infiniti!!!!!!! Dopo vari tentativi qualcuno preso dal panico ha forzato le porte con tutte le sue forze non passava più aria.. é riuscito ad aprirle leggermente e davanti a loro si sono resi conto che c’era un muro!!! Capite la sensazione che hanno provato… urlando ancora più forte mentre la telefonata trasmetteva ancora un snervante “attendere prego” da lì è passato qualcuno che li ha sentiti e dopo altri innumerevoli minuti sono arrivati delle persone che hanno aperto le porte e le persone sono state costrette ad arrampicarsi sul muretto e saltare su fuori dal piano messo a metà… mia madre che ha grosse difficoltà con le gambe é rimasta l’unica all’interno che non sapeva arrampicarsi e l’operatore gli ha detto che per riportarla al piano dovevano richiudere le porte e avrebbe dovuto aspettare un’altra mezz’ora per permettere di andare sul tetto e mettere l’ascensore sul piano.. pensa mia madre che solo al pensiero di rimanere ancora li dentro ha iniziato ad urlare e l’anno tirata su come un sacco di patate.. con un umiliazione terribile. Sono fortemente dispiaciuta e amareggiata che nel 2026 abbiamo ancora problemi con questi ascensori nel nostro ospedale e che non ci sono stati operatori che abbiano risposto alla chiamata d’emergenza. Vi prego di aiutarmi a diffondere e a capire se si possa fare qualcosa. Grazie mille