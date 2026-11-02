Restituita alla città’ la pista di atletica “ Lucio Montanile”, ma non si dimentichi chi ha lottato per questo traguardo

Lo scorso 30 ottobre, alla presenza , tra gli altri, del Sindaco di Brindisi Marchionna, dell’on Mauro D’ Attis, di rappresentanti Fidal e del Coni Provinciale, e’stata finalmente inaugurata la nuova pista di Atletica leggera in Contrada Masseriola.

Un patrimonio storico della città’ di Brindisi e dell’intero territorio- che, e’ bene ricordarlo, negli anni 80 ha visto sfrecciare un campione del calibro di Pietro Mennea-,finalmente restituito alla citta’ dopo lunghi anni di attesa

Per arrivare a questo risultato,occorre pero’ ricordare quante complicazioni, problematiche burocratiche, sottovalutazioni e ostacoli si siano dovuti superare, criticita’ che per troppo tempo hanno danneggiato in primo luogo gli utenti della struttura, le societa’ sportive,gli atleti e le loro famiglie

Allo stesso tempo,preme ricordare l’impegno di chi, in tutti questi anni, ha lottato in prima linea per restituire decoro e dignita’ al campo e alla voglia di fare sport in serenita’ e sicurezza

Come l’Associazione Periferia , che nel 2022 organizzo’ un flash mob di protesta davanti alla struttura, e promosse diverse iniziative ed interventi a mezzo stampa

Un’azione sostenuta dall’ex Vice Sindaco prof. Massimiliano Oggiano ( tra i principali fondatori dell’Associazione) che, attraverso denunce, segnalazioni e continue interrogazioni all’Amministrazione Comunale ,ha sollecitato costantemente le istituzioni affinche’ non si perdesse ulteriore tempi e si giungesse a soluzioni concrete .

Proprio grazie al serrato confronto-scontro istituzionale – politico tra l’ allora consigliere comunale di opposizione prof.Massimiliano Oggiano e l’ allora Assessore allo Sport Oreste Pinto( a cui va riconosciuto il continuo impegno) si e’ riusciti a mantenere alta l’ attenzione sul campo di atletica di Contrada Masseriola. Questo percorso dialettico ha permesso, dopo una serie di tentativi fallimentari di finanziamento tramite i bandi ministeriali Sport e Periferie del 2018 e del 2021, di arrivare all’ intercettazione e ottenimento delle risorse necessarie attraverso le misure previste dal PNRR nel 2022.

La continuita’ amministrativa rappresenta senza dubbio un valore fondamentale nell’ azione di governo, ma essa non puo’ e non deve prescindere dalla memoria storica di come si sia arrivati concretamente a questo risultato.

Trattandosi di un successo collettivo, va evidenziato come ciascuno abbia fatto la propria parte nell’interesse di chi ama davvero Brindisi e ha a cuore i beni della comunita’.Proprio per questo, peccato mancassero all’ inaugurazione proprio coloro che dal 2018 in poi hanno attenzionato la problematica della struttura con un’ attivita’ politica- istituzionale pressante, di controllo e di proposta, come lo stesso prof. Massimiliano Oggiano e l’ ex Assessore allo Sport Oreste Pinto.

In conclusione, la vicenda della pista di atletica dimostra che i grandi risultati si ottengono solo con la tenacia e la collaborazione istituzionale.

E, se posso permettermi, restituire decoro e dignita’ alla pista di atletica di Contrada Masseriola ‘Lucio Montanile’ e’ stata una battaglia sentita, che ho portato avanti con orgoglio, prima di tutto come cittadino e poi come giornalista

Ferdinando Cocciolo.( Giornalista).