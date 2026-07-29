Rete Imprese Villa Franca: Alessandro Arnesano è il nuovo Presidente

Rete Imprese Villa Franca: il dottor Alessandro Arnesano è il nuovo Presidente

Si apre un nuovo capitolo per Rete Imprese Villa Franca, all’insegna della continuità strategica, della coesione e del forte orientamento allo sviluppo del territorio. Con l’elezione avvenuta in data 28 luglio 2026, il nuovo mandato guiderà l’organizzazione per i prossimi quattro anni.

A dare il benvenuto alla nuova presidenza è il Vice Presidente, il manager Vincenzo Di Castri, che ha voluto presentare ufficialmente la figura del neo-eletto Presidente, il Dott. Alessandro Arnesano, sottolineandone il valore professionale e umano:

“L’elezione di Alessandro Arnesano alla presidenza rappresenta una garanzia assoluta per la nostra Rete, mettendo a disposizione delle nostre imprese un profilo di elevato spessore: laureato a pieni voti in Economia e Commercio, vanta un’esperienza pluriennale come direttore in importanti contesti d’impresa, con specializzazione nell’analisi dei dati e dei processi aziendali. La scelta della sua figura risponde perfettamente al momento storico e alle esigenze dei nostri associati: il suo approccio mira infatti a raggiungere la massima efficienza aziendale attraverso l’adozione di procedure, applicativi e soluzioni ad hoc, supportate anche dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

Ma oltre alle competenze, ciò che fa la differenza sono le sue doti umane e la sua visione. Molte opportunità generano benefici reali soltanto con un’ampia condivisione e collaborazione che, nel caso della nostra Rete, si sostanzia nella partecipazione degli associati. In un mercato che corre veloce, le nostre aziende devono trovare il tempo di fermarsi un attimo per valutare congiuntamente il percorso da seguire.”

Le parole del neo-Presidente

Raccolto il testimone, il neo-Presidente Alessandro Arnesano ha espresso profonda gratitudine per il percorso condiviso e ha tracciato le linee guida del suo mandato:

“Assumere questo incarico è per me un grande onore e una forte responsabilità. Desidero rivolgere un profondo e sentito ringraziamento al Presidente uscente, Cav. Dott. Francesco Fullone, per la dedizione, il rigore e la straordinaria visione con cui ha presieduto la nostra organizzazione. Le sue parole di stima e gratitudine nei miei confronti mi riempiono di orgoglio e rappresentano uno stimolo prezioso per il percorso appena iniziato. Un grazie di cuore va anche a Vincenzo Di Castri, il nostro instancabile ‘rullo compressore’, per le sue parole e la sua inesauribile energia, così come a tutto il Comitato di Gestione per l’importante attività svolta e per la fiducia riposta in me. Desidero infine rivolgere un grato e sentito pensiero al Comitato Direttivo per l’incrollabile sostegno, riservando un plauso speciale agli imprenditori geometra Giuseppe Garganese e ingegner Angelo Cavallo.

Il lavoro condiviso finora ci ha portato a traguardi storici, primo fra tutti l’approvazione della variante per la zona industriale, ottenuta grazie all’ascolto e al dialogo proficuo con l’amministrazione e le forze politiche. Un passaggio decisivo che ha aperto finalmente l’area anche ai servizi e al commercio, oltre alle attività industriali ed artigianali, creando le premesse concrete per nuovi insediamenti e nuova occupazione.

Il mio impegno sarà spinto dalla volontà di promover la massima coesione tra le aziende, superando individualismi e divisioni per estenderla anche al contesto politico e istituzionale locale.

In questa prospettiva di apertura, colgo l’occasione di lanciare una proposta: confermo la mia disponibilità a creare una sincera e forte collaborazione con il Consorzio Imprese Riunite di Francavilla Fontana, fondamentale per il raggiungimento di obiettivi comuni e per dare ancora più peso e valore al nostro tessuto imprenditoriale.

Guardando avanti, ci attende una stagione di grandi sfide e straordinarie opportunità. Stiamo già strutturando una nuova visione operativa che toccherà i pilastri fondamentali per la crescita delle nostre imprese: dalle opportunità storiche della ZES Unica e della finanza agevolata, alla riduzione dei costi aziendali tramite convenzioni con i fornitori, dalla formazione aziendale di livello fino all’integrazione delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale.

Ma questo è solo l’inizio. Nei prossimi giorni sveleremo nel dettaglio le singole iniziative e le novità concrete che metteremo a disposizione delle aziende. Il futuro della nostra area industriale si traccia oggi, e lo faremo un passo alla volta, insieme.”