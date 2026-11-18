È convocata per domani, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 11,30 presso la sala della Giunta del Comune di Brindisi una conferenza stampa nel corso della quale verranno presentati gli interventi di opere pubbliche che interesseranno diverse zone della città.

Alla conferenza stampa partecipano il sindaco Giuseppe Marchionna, l’assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo, l’assessore all’Urbanistica Fabio di Bello, i Dirigenti dei Settori Opere Pubbliche e Trasporti, arch. Fabio Lacinio, e Pianificazione e Gestione del Territorio, ing. Rosabianca Morleo.