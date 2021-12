RETI TEN-T, FITTO (ECR-FDI): OTTENUTO UN PRIMO IMPORTANTE RISULTATO, MA OCCORRE LAVORARE PER INSERIRE NEI CORRIDOI EUROPEI LA TRATTA BARI-BRINDISI-LECCE

“Dopo mesi di confronti ed interlocuzioni, tra cui anche la visita a Bruxelles del presidente della Regione Abruzzo Marsilio, oggi ho incontrato il Commissario ai Trasporti Adina Valean (nella foto allegata con Raffaele Fitto) per fare il punto all’indomani della presentazione della Commissione Europea della proposta di revisione del Regolamento UE 1315/2013 che definisce la rete di trasporto trans-europea TEN-T.

“Nell’incontro ho sottolineato che mentre accogliamo con soddisfazione il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico, attraverso la dorsale adriatica Ancona-Pescara-Bari, fino al capoluogo pugliese, e l’inserimento di Taranto nel Core network del corridoio Scandinavo- Mediterraneo, rimaniamo perplessi sulla scelta di non inserire nei corridoi da un lato la direttrice Bari-Brindisi-Lecce, e dall’altro la direttrice tirrenico adriatica Civitavecchia-Pescara.

“Per questo crediamo che occorra continuare a lavorare per modificare ulteriormente questa proposta, che rappresenta solo un primo importante passo ma che lascia ancora fuori da finanziamenti e scelte strategiche importanti territori del Mezzogiorno.

“A tale fine ho quindi confermato al Commissario, il mio impegno e di tutta la delegazione di Fratelli d’Italia, per presentare nei prossimi mesi in Parlamento emendamenti per modificare la mappa e la lista delle core network inserite negli allegati, auspicando che anche da parte di Governo centrale e Regioni ci sia la stessa unit√† d’intenti, al fine di permettere che territori importanti per la crescita e lo sviluppo del Sud, come Brindisi e Lecce, ma anche zone abruzzesi come Sulmona, Avezzano, L’Aquila, non vengano esclusi da interventi immediati da realizzare entro il 2030.”