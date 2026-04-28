Revocato sciopero. Assunti dalla Sea gli ex lavoratori della Colemi

Il Sindacato Cobas ha svolto una intensa comunicazione con l’Enel e la ditta Sea nella serata di lunedì 27 Aprile 2026 allo scopo di evitare i tre licenziamenti operati dalla ditta Colemi .

Il Cobas comunica che i tre dipendenti licenziati dalla ditta Colemi rientrano a lavorare con la ditta SEA, capofila del raggruppamento temporaneo di imprese che vedeva coinvolte le ditte Sea capofila, Unieco e la stessa Colemi.

Lo sciopero programmato per l’intera giornata di martedì 28 Aprile 2026 viene revocato a fronte del risultato positivo raggiunto che cancella i licenziamenti .

Il proprietario della ditta SEA, Giuseppe Trevisi, ci ha comunicato il suo diretto interessamento rivolto ad evitare il licenziamento dei tre dipendenti ; questi lavoreranno con SEA tutto il tempo utile per chiarire meglio la situazione della ditta Colemi.

L’Enel nella figura del direttore della Centrale , Fabio Persichetti, dopo i licenziamenti operati dalla Colemi ha spinto per questa soluzione vedendo che ad essere colpiti erano lavoratori che non avevano nessuna colpa.

Il Sindacato Cobas esprime quindi un giudizio positivo per la conclusione della vicenda , ricorda a tutti che le attività programmate dell’Enel devono essere realizzate per assicurare a tutti la continuità lavorativa.

Per poi successivamente essere impiegati nei progetti presentati al Ministero per la fase della decarbonizzazione, cosa che assolutamente non possiamo perdere.

Per il Cobas Roberto Aprile