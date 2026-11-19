Dalla plastica abbandonata a nuove possibilità. È questa la sfida educativa che vede protagonista l’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi, impegnato nel progetto RI-WAVE – L’apprendimento che genera cambiamento, realizzato in collaborazione con Il Vespaio ETS grazie ai designer milanesi Stefano Castiglioni e Alessandro Garlandini .

L’iniziativa coinvolge gli alunni di du classi prime della scuola secondaria di primo grado e di tutte l vclassi quarte e quinte della scuola primaria, chiamati a diventare protagonisti di un percorso di educazione ambientale che intreccia sostenibilità, creatività, innovazione e partecipazione.

RI-WAVE è un progetto pilota di Educazione Ambientale e Design Circolare che affronta due importanti sfide: contrastare l’abbandono dei rifiuti e il littering marino, promuovendo una nuova cultura del riuso e del riciclo.

Non si tratta soltanto di sensibilizzare i ragazzi sui problemi ambientali, ma di offrire loro l’opportunità di sperimentare concretamente come sia possibile trasformare un rifiuto in una risorsa.

Il percorso prevede esperienze laboratoriali innovative. Attraverso le macchine del riciclo creativo del progetto Precious Plastic, tra cui la Ricylette e l’Iniettore, gli alunni potranno conoscere e sperimentare i processi di trasformazione della plastica, scoprendo come un materiale destinato a diventare rifiuto possa acquisire una nuova vita.

Accanto alla dimensione laboratoriale, il progetto propone Play&Circle, un’esperienza di gioco dedicata all’economia circolare e agli obiettivi dell’Agenda 2030, per comprendere in modo coinvolgente quanto le scelte quotidiane di ciascuno possano incidere sulla salute del pianeta.

Ma RI-WAVE guarda anche al territorio e al futuro. La plastica raccolta lungo le coste diventerà infatti materia prima per un percorso di co-progettazione con gli studenti, finalizzato alla realizzazione di elementi di arredo urbano. Un’esperienza che permetterà ai ragazzi di vedere concretamente il risultato del proprio impegno e di comprendere il valore della progettazione sostenibile.

Il percorso culminerà in una mostra dei manufatti realizzati, prevista nei primi giorni di giugno, in occasione della partenza della regata Brindisi-Corfù: un appuntamento che offrirà ulteriore visibilità al lavoro svolto dagli studenti e al messaggio di sensibilizzazione ambientale che il progetto intende diffondere.

Per l’I.C. Bozzano-Centro, guidato dalla Dirigente scolastica Marialuisa Pastorelli, l’adesione a RI-WAVE si inserisce in una più ampia idea di scuola: un ambiente di apprendimento aperto, capace di collegare i saperi alla realtà, promuovere la cittadinanza attiva e formare cittadini consapevoli e responsabili.

L’esperienza assume un valore particolare anche per il coinvolgimento congiunto degli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, che condividono un percorso educativo comune, nel segno della continuità, della collaborazione e della responsabilità verso l’ambiente.

Educare alla sostenibilità significa, infatti, non limitarsi a spiegare ai ragazzi che cosa non bisogna fare, ma metterli nelle condizioni di immaginare e costruire alternative possibili.

Con RI-WAVE i nostri studenti non sono semplici spettatori del cambiamento: sono chiamati a progettarlo, sperimentarlo e renderlo concreto.

Perché il futuro del mare e del nostro territorio passa anche dalle scelte e dai gesti delle nuove generazioni.

Istituto Comprensivo Bozzano-Centro – Brindisi