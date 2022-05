RIABILITAZIONI CREDITIZIE – DOMANI CONFERENZA STAMPA DI CONFESERCENTI

La Confesercenti di Brindisi, in considerazione della propria vocazione di tutela e assistenza nei confronti delle

piccole e medie imprese, le quali costituiscono l’asse portante dell’economia del Paese, annuncia di aver

concluso un altro prezioso sodalizio, questa volta oggetto della convenzione è la creazione di un rapporto

con CRC Milano s.r.l., (Centro Riabilitazioni Creditizie) azienda leader nel settore della riabilitazione

creditizia.

L’obbiettivo è quello di favorire le imprese associate nel difficile processo di riabilitazione creditizia

garantendo loro, ove ne ricorrano gli estremi, la possibilità di una nuova opportunità per rimettersi in gioco,

grazie al sostegno offerto da professionisti esperti e collaudati.

Confesercenti ha scelto CRC Milano S.r.l. al fine di garantire ai propri soci e ai loro familiari l’appoggio

di una Società che vanta una squadra di assoluta eccellenza e contraddistinta da un bagaglio di significative

esperienze in materia di riabilitazione creditizia presso i principali uffici giudiziari sul territorio nazionale.

L’accordo, risposta alle innumerevoli segnalazioni giunte negli anni, assicurerà prezzi riservati ai soci e

consentirà alle imprese, già gravate dalla difficile congiuntura economica che si sta attraversando, di liberarsi

da quella sorta di ergastolo finanziario che fa di oltre venti milioni di italiani dei “cattivi pagatori”, con le

nefaste conseguenze che tutti conosciamo.

L’accordo sarà formalizzato durante la conferenza stampa che si terrà giovedì 19 maggio, alle ore

12:00 presso la sede di Confesercenti Brindisi, in via Rubini, 12. Alla stessa parteciperanno Michele Piccirillo,

Presidente provinciale della Confesercenti di Brindisi, e il Dott. Rino Nimis, fondatore e Presidente di CRC

Milano s.r.l.

Nell’occasione, il Dott. Rino Nimis presenterà il libro “LE SEGNALAZIONI NELLE BANCHE DATI E IL

BLOCCO ALL’ACCESSO AL CREDITO” scritto con la collaborazione di noti e qualificati professori universitari

della Sapienza di Roma e della Bocconi e Cattolica di Milano. Lo stesso Dott. Nimis resterà a disposizione

degli interlocutori per rispondere alle domande in materia.