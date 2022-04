RIAPRE I BATTENTI L’INTER CLUB “ZANETTI” DI BRINDISI

Dopo una lunga e profonda opera di ristrutturazione del locale posto in via San Benedetto 8, dal 01 marzo 2022, l’ Inter Club Javier Zanetti Brindisi ha aperto i battenti alla nuova sede.

I 373 soci del sodalizio che vide luce nel lontano 2003, hanno nuovamente la propria casa, il proprio covo in esclusiva.

La sede di cui sopra fu la prima che ospitò il Club che, dopo un lungo girovagare in diversi locali della città, è tornato alle origini.

Ambiente molto spazioso ed accogliente pronto a soddisfare le esigenze di tutti i tesserati che desiderano assistere alle partite in un clima goliardico e colmo dell’ entusiasmo che, gli ottimi risultati sportivi della squadra, stanno alimentando giornata dopo giornata.

In questi giorni il direttivo, con a capo lo storico presidente Oronzo Carolillo, è impegnato a raccogliere le adesioni dei tesserati che ambiscono a partecipare alla trasferta di Roma per la finale di Coppa Italia dell’ 11 maggio contro gli storici rivali della Juventus.

A questo proposito, i dirigenti del Club, tengono a precisare che la distribuzione dei tagliandi, da parte della Lega, con ogni probabilità prevederà la prelazione per gli abbonati ed a seguire per i soci Inter Club. Nella remota ipotesi, dovessero essere disponibili tagliandi per la vendita libera, il sodalizio di Brindisi, per rispetto dei propri tesserati ma, comunque disponibile nei confronti dei tifosi nerazzurri presenti in città, ha predisposto una formula che prevede un versamento di € 20,00 che, in virtù di acconto al tesseramento stagione 2022/2023, consente di frequentare la sede in queste ultime entusiasmanti giornate ed a partecipare, laddove si presenti la possibilità di accedere ai tagliandi in vendita libera, alla trasferta di Coppa Italia in pullman da Brindisi.

Quanto sopra espresso dimostra che l’ invito ad aderire al tesseramento, da parte di Carolillo e compagni, ai tifosi dei Campioni d’ Italia presenti in città, ha evidenti ragioni di esistere, in quanto occasioni come questa producono ritorni con evidenti vantaggi.

Speranzoso di continuare nel proprio entusiasmante percorso di crescita, il direttivo invita i tifosi non tesserati ad avvicinarsi, attraverso la formula sopra esposta, ad una realtà che trasmette emozioni che vale la pena di vivere tutti insieme stretti intorno ai colori della propria amata.

Comunicato Inter Club J. Zanetti Brindisi