RIAPRE IL CASTELLO DI CAROVIGNO. INAUGURATA LA BIBLIOTECA COMUNALE

Torna a splendere il Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Con una cerimonia a cui hanno partecipato autorità ed esperti del settore, è stata sancita la riapertura di questo bene situato nel punto più alto del centro storico del paese. La gestione commissariale del Comune ne ha affidato la cura – a seguito di un bando pubblico – all’Associazione Le Colonne che già si occupa del Castello Alfonsino e del Museo Faldetta di Brindisi.

Il Castello risale all’epoca normanna, anche se nel corso dei secoli è stato ampliato e modificato. Le più importanti operazioni di restauro iniziarono già con il conte Alfredo Dentice di Frasso, anche se dal 1961 il maniero è passato dapprima alla Provincia di Brindisi e dal 2014 al Comune di Carovigno.

Con la riapertura del Castello si è provveduto anche ad inaugurare la biblioteca comunale “Salvatore Morelli” e questo trasforma il sito in un punto di riferimento culturale per i cittadini e per i tanti turisti che lo visiteranno.