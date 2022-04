RIAPRE IL LOUNGE BAR SUL BELVEDERE DI VIA DEL MARE

Si chiama “Harmonia bistrot e loungebar” il suggestivo punto di ritrovo, sito sul belvedere di via Del Mare, ideale per trascorrere in serenità un po’ del proprio tempo con amici e familiari in uno dei punti più attrattivi della citta, accanto ud una importante zona archeologica. Il locale all’aperto si inaugura venerdi 8 aprile, alle ore 18.00, con la musica del dj Carl Osce. Previsto tutte le sere, a partire dalle ore 18,00, un ricco menu di aperitivi. E nel weekend servizio programmato anche all’ora di pranzo.