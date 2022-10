Riattivata la sede di Guardia medica di Brindisi in Piazza Di Summa

Dopo il trasferimento nei locali del Sert in Via Santa Teresa, la sede del servizio di Continuità assistenziale (Guardia medica) del comune di Brindisi sarà riattivata in Piazza Di Summa, nell’ex ospedale, a partire dal 2 novembre.

Il trasferimento temporaneo, avvenuto nel mese di maggio scorso, era stato disposto per lavori di adeguamento della sede originaria.