Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: primo annuncio della stagione estiva 2026 dell’Arena Bianca – Foro Boario

Il Comune di Ostuni presenta il primo annuncio ufficiale della stagione estiva 2026 dell’Arena Bianca – Foro Boario. Riccardo Muti, insieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e agli studenti dei Conservatori italiani, sarà protagonista di un grande concerto in programma mercoledì 22 luglio 2026 all’Arena Bianca di Ostuni.

L’appuntamento ostunese rientra in un progetto speciale che porterà la grande musica in alcuni luoghi simbolo della storia e della cultura italiana. Pompei, Lucca e Ostuni sono le tre città scelte per un percorso artistico che mette al centro i giovani musicisti e il valore della musica come patrimonio condiviso, capace di unire formazione, eccellenza e identità dei territori.

“Questo primo annuncio della stagione estiva dell’Arena Bianca è per noi davvero emozionante. Sul palco della nostra Città Bianca arriverà uno dei direttori d’orchestra italiani più celebri e acclamati al mondo, un maestro indiscusso che ha guidato alcune tra le più prestigiose orchestre internazionali, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France. Nel 2026 Muti porterà la sua musica sui grandi palcoscenici internazionali tra Stati Uniti ed Europa e, tra queste tappe di assoluto prestigio, spicca Ostuni. È un risultato che conferma la strada intrapresa in questi anni: investire sulla cultura significa dare identità, visione e futuro alla nostra città. Nelle prossime settimane, accanto a Muti, si aggiungeranno gli altri nomi della stagione estiva: un nuovo cartellone di alto livello che renderà l’Arena Bianca e Ostuni sempre più centrali nel panorama culturale nazionale e internazionale. Ostuni continua così a rafforzare il proprio ruolo tra le città degli eventi, capace di attrarre grandi artisti e pubblico da ogni parte”, dichiara l’assessore al Turismo e alla Cultura Niki Maffei.

“La presenza di Riccardo Muti a Ostuni è il frutto di un lavoro paziente e coerente che negli anni ha rafforzato il profilo culturale della nostra città. L’Arena Bianca si conferma uno spazio capace di accogliere eventi di altissimo livello, mettendo in dialogo grandi protagonisti della scena internazionale con la nostra comunità e con l’identità profonda di Ostuni”, sottolinea il sindaco Angelo Pomes.

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 19 dicembre alle ore 11.00 su ticketone.it. Con questo primo annuncio prende forma il percorso di comunicazione della stagione estiva 2026 dell’Arena Bianca – Foro Boario, che nei prossimi mesi sarà completata con ulteriori concerti e appuntamenti, confermando Ostuni come punto di riferimento nel panorama culturale e degli eventi dal vivo.