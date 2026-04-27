Riccione – Successi per la Marzudia Brindisi ai Campionati nazionali di Riccione

Nella iconica cornice dello Stadio del nuoto di Riccione si è svolto nel weekend il campionato Nazionale di nuoto dell‘ormai noto ente di promozione sportiva ACSI.

Merito dell’associazione quello di promuovere tutto lo sport non solo mosso da spirito agonistico e competitivo ma anche per chi ne fa la propria passione primaria, e rappresentando in essa anche il comitato italiano paralimpico.

Una grande esperienza per i ragazzi in questa occasione accompagnati dal nostro tecnico Ilaria Cassiano e da Francesco Ruggiero istruttore del settore propaganda e pre agonistico della società brindisina Marzudia ssd Brindisi che svolge la sua attività ogni giorno presso la piscina Bozzano di Brindisi, e che ogni weekend è impegnata sui vari settori.

Nuoto agonistico, nuoto per salvamento, nuoto master, propaganda..

Si sono distinti durante la manifestazione conquistando i tre gradini del podio i più piccoli rappresentanti della Marzudia ssd e che fanno ben sperare ai tecnici che li preparano quotidianamente di avere un brillante futuro in acqua.

Lorenzo Pietanza conquistando 2 ori e un argento, Giulia Rizzato con un argento e un bronzo e Virginia Di Summa con un Oro.

Ottimi miglioramenti e prestazioni per tutto il resto della squadra che con soli 18 partecipanti aiuta la regione Puglia a raggiungere la vetta della classifica regionale del campionato! Davanti ad una prestante lombardia.