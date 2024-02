Ricerca clinica – ClinOpsHub ha festeggiato dieci anni di attività

ClinOpsHub S.r.l. celebra 10 anni di attività, caratterizzati da successi e innovazioni nel

settore della Ricerca Clinica.

Mesagne (BR), 26 Febbraio 2024 – ClinOpsHub S.r.l., Contract Research Organization

nel settore della Ricerca Clinica, festeggia con entusiasmo il suo decimo anniversario

di attività.

Dal 2014, diversi sono stati i traguardi che hanno contribuito in modo significativo allo

sviluppo ed al progresso nel settore della Ricerca Clinica in Puglia e nel contesto

nazionale.

Il fondatore e CEO di ClinOpsHub, Dott. Stefano Lagravinese, esprime la sua

gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda nel corso degli

anni: collaboratori, partner commerciali, clienti, sostenitori e dichiara “Siamo

incredibilmente orgogliosi di celebrare questo importante traguardo. È stato un viaggio

straordinario, e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al nostro successo”.

Nel corso degli ultimi dieci anni ClinOpsHub ha continuato a crescere grazie alla

formazione, all’innovazione costante, alla dedizione del team e alla fiducia dei clienti.

L’azienda ha, infatti, ampliato nel corso del tempo i servizi offerti, partendo dalla

formazione e consulenza, offrendo poi servizi di assicurazione di qualità e auditing GCP,

supporto all’arruolamento pazienti in studi clinici, ed infine fornendo supporto ai centri

sperimentali e ai Clinical Trial Center italiani.

Per celebrare questo decennio di realizzazioni, ClinOpsHub desidera ringraziare la

comunità locale per il suo sostegno costante e si impegna a continuare a contribuire

allo sviluppo socio-economico della regione Puglia, guardando con ottimismo al futuro e

ad ulteriori successi, e promuovendo la condivisione degli ultimi aggiornamenti nel

campo salute con il territorio.

Per maggiori informazioni, curiosità e richieste scrivi a info@clinopshub.com