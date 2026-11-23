Zwannah Richards, il talento di origine statunitense allievo del Maestro Antonio Muraglia del Circolo della Scherma Brindisi, sale sul podio a La Spezia classificandosi al secondo posto nella categoria Allievi in occasione della prima prova del Gran Prix Under 14 “Kinder Joy of Moving” di fioretto.

Richards ha travolto nei primi due turni della diretta altrettanti avversari del Pisa Scherma, Eugenio Arcipreti e Claudio Vannuccini, regolandoli rispettivamente per 15-6 e 15-0, poi negli ottavi ha superato 15-8 Marco De Lucia del Club Scherma Bari , garantendosi così l’accesso al podio battendo 15-9 Jacopo Belfiore del Club Scherma Jesi ed in semifinale ha avuto la meglio per 15-13 su Ludovico Monti del Club Scherma Pesaro.

In finale ha ceduto il passo a Priyam Pugiotto del Circolo Scherma Mestre col punteggio di 15-11.

Ottimi risultati anche per Carola Ruggio che chiude al 23° posto nelle categoria Ragazze e il 38° posto di Eleonora Schettino nella categoria Giovanissime.

Soddisfazione massima esprime il maestro Antonio Muraglia, coadiuvato dal maestro Pierpaolo Ciraci, per i risultati ottenuti dagli atleti.

Si ritorna in sala già da domani per preparare la seconda prova interregionale del 12/13