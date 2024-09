I carabinieri di Brindisi stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale brindisino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della repubblica, nei confronti di 5 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsione e ricettazione. Contestati anche il furto aggravato in concorso e la violazione della sorveglianza speciale”.