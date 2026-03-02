Riciclaggio – La Finanza ha eseguito oltre 300 interventi nel Brindisino

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi, nell’ambito dell’attività istituzionale di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, hanno condotto, nel corso del 2025, oltre trecento interventi antiriciclaggio nei confronti, tra gli altri, di vari professionisti, agenzie di mediazione immobiliare e operatori di gioco, all’esito dei quali sono state contestate numerosissime violazioni alla suddetta normativa.

In tale contesto operativo, le principali violazioni contestate hanno riguardato l’inosservanza:

– degli obblighi di adeguata verifica della clientela, spesso gravi, ripetute e sistematiche da parte di vari soggetti destinatari degli stessi e dislocati su tutta la provincia di Brindisi;

– degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette potenzialmente legate a rischi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;

– del limite di ricarica settimanale di € 100,00 in contanti da parte di numerosissimi Punti Vendita Ricariche dislocati su tutto il territorio nazionale;

– del limite di pagamento di € 5.000,00 nei trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi. In particolare, sono stati contestati n. 545 trasferimenti oltre il limite di legge nei confronti di 167 soggetti, dislocati su tutto il territorio nazionale, per un ammontare complessivo di denaro contante trasferito illecitamente pari a circa 5 milioni di euro;

– dell’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni riguardanti i trasferimenti di denaro contante oltre il limite di legge.

All’esito delle complessive attività svolte, sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre quattro milioni di euro.

La Guardia di Finanza è referente prioritario nel sistema antiriciclaggio italiano e costituisce un presidio di prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti.

Gli interventi effettuati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, svolti con un approccio basato sul “rischio” e, quindi, in modo non generalizzato, dimostrano come i controlli antiriciclaggio siano uno strumento di intervento di straordinaria efficacia, indispensabile per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti.