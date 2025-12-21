Facebook Instagram
Riconoscimento al lavoro della Comunicazione istituzionale della ASL Brindisi

Il Direttore Generale ha ricevuto un messaggio di apprezzamento che desideriamo condividere, poiché rappresenta un significativo riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dalla Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale della ASL Brindisi.

Un’attività costante, orientata alla trasparenza, alla chiarezza e alla vicinanza ai cittadini, con l’obiettivo di rendere l’azione dell’Azienda sempre più accessibile, comprensibile ed efficace.

Di seguito il messaggio pervenuto:

“La comunicazione che riesce a dare l’Azienda adesso è qualcosa di eccezionale.
Complimenti a tutto lo staff della Direzione Generale e al Direttore Generale.”

Il Direttore Generale a riguardo dichiara:
“Questo apprezzamento è motivo di grande soddisfazione e va condiviso con tutte le professionalità che ogni giorno lavorano con impegno e senso di responsabilità per garantire un’informazione corretta, tempestiva e trasparente. La comunicazione istituzionale è un servizio fondamentale per rafforzare il rapporto di fiducia tra l’Azienda sanitaria e i cittadini.”

