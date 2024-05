 Riconoscimento da parte di Internazionale F. C. all’Inter Club “Sandro Mazzola” di Mesagne, per il 40esimo anniversario del Club.

Lo scorso venerdì 16 febbraio l’Inter Club “Sandro Mazzola” di Mesagne ha compiuto 40 anni di luminosa e proficua vita associativa e spinti dalla tenace e appassionata volontà del nostro presidente, Mario Nacci, insieme a tutti i soci e ai componenti del consiglio direttivo del Club, si è voluto celebrare l’anniversario predisponendo una serie di eventi che hanno riscosso un successo davvero strepitoso quanto meritato. Il programma celebrativo si è poi concluso domenica 17 marzo con il Gran Galà tenutosi presso i locali di Tenuta Moreno, sita nel territorio di Mesagne, il quale ha visto la partecipazione dell’attrice Vanessa Scalera e del grande campione e beniamino nerazzurro Evaristo Beccalossi, insieme alla sua collaboratrice nella stesura del libro “La mia vita da numero 10”, la giornalista Eleonora Rossi, libro presentato il giorno prima nell’auditorium del Castello.

A coronare la festa per il 40esimo anniversario del Club, (davvero la classica ciliegina sulla torta) l’Inter Club “Sandro Mazzola” è stato invitato dall’Internazionale FC, a ritirare un riconoscimento sul prato di San Siro, domenica 28 aprile nell’anteprima della partita Inter – Torino, proprio per i suoi 40anni di attività.

E così, due nostri autorevolissimi rappresentanti, Massimo Pellegrino e Carmelo Perrucci Jr, hanno potuto ritirare, a nome di tutti i soci, vecchi e nuovi del Club, la maglietta celebrativa ufficiale con il numero 40 sotto la dicitura Mesagne mentre contemporaneamente, sullo schermo gigante dello Stadio di San Siro gremito, risplendeva la cifra 40, accanto alla scritta “Inter Club Mesagne”.

A far ancora più raggianti gli amici nerazzurri dell’Inter Club è stato Evaristo Beccalossi che sabato sera, insieme alla giornalista Eleonora Rossi, ha voluto incontrarli per testimoniare, ancora una volta, la sua vicinanza e amicizia e complimentarsi per il riconoscimento che il sodalizio, avrebbe ricevuto all’indomani, da parte del Club nerazzurro.

A rendere ancora più suggestiva ed epica la giornata milanese del gruppo dei nostri tifosi vi è stata la concomitanza con la festa organizzata dal Club nerazzurro per la conquista del 20esimo scudetto vinto matematicamente lo scorso lunedì e la conseguente assegnazione della seconda Stella. Festa alla quale i tifosi dell’Inter Club hanno partecipato con la solita passione, intervenendo al corteo che ha accompagnato la squadra in giro per la città, fino all’apoteosi di Piazza Duomo. Hanno partecipato alla felice trasferta milanese ed erano presenti a San Siro, il Presidente Mario Nacci, Massimo Pellegrino, Carmelo Perrucci Jr, Vincenzo Sicilia, Danilo Cavallo, Massimo Caponegro, Massimo Vitali, Antonio Marseglia, Alessandro Marseglia, Angelo Buccolieri, Simone Buccolieri, Marcello Salamina, Carmelo Perrucci Sr, Davide Marti, Vincenzo Zurlo.