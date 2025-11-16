Riconoscimento della specificità degli operatori di sicurezza e difesa: raccolta di firme anche a Brindisi

Anche Brindisi si mobilita per la raccolta di firme organizzata da *Siap e Anfp* che, superando le appartenenze sindacali, hanno cercato di coinvolgere a livello nazionale tutto il personale del settore. La proposta legislativa elaborata è finalizzata all’istituzione di un Fondo nazionale dedicato alla specificità del comparto sicurezza e difesa.

Le proposte finanziarie contenute nel dossier Siap Anfp risultano neutre rispetto al saldo di bilancio e pienamente compatibili con i profili della finanza pubblica e con la normativa vigente. L’analisi alla base della proposta è stata condotta in conformità ai criteri stabiliti dalla ragioneria Generale dello Stato”, dichiara *Sorino Cosimo Segretario Generale Provinciale del SIAP*.