Facebook Instagram
zizza elezioni
ISCRIVITI
formavobis2

Riconoscimento della specificità degli operatori di sicurezza e difesa: raccolta di firme anche a Brindisi

Anche Brindisi si mobilita per la raccolta di firme organizzata da *Siap e Anfp* che, superando le appartenenze sindacali, hanno cercato di coinvolgere a livello nazionale tutto il personale del settore. La proposta legislativa elaborata è finalizzata all’istituzione di un Fondo nazionale dedicato alla specificità del comparto sicurezza e difesa.
Le proposte finanziarie contenute nel dossier Siap Anfp risultano neutre rispetto al saldo di bilancio e pienamente compatibili con i profili della finanza pubblica e con la normativa vigente. L’analisi alla base della proposta è stata condotta in conformità ai criteri stabiliti dalla ragioneria Generale dello Stato”, dichiara *Sorino Cosimo Segretario Generale Provinciale del SIAP*.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
matarrelli
fusco
tenute-brindisitime-2
nautica in puglia
lettori
antonella vincenti
forza italia
no_fumo_torchiarolo
luperti
livia antonucci
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning