Riconoscimento Onu alla International School of Brindisi,il sindaco: “È motivo di orgoglio per l’intera Città”

Nelle scorse ore è stato reso noto l’education grant, contributo per l’istruzione riservato al personale delle Nazioni Unite con figli iscritti alla International School of Brindisi, unica scuola in tutto il Meridione d’Italia a essere riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come “scuola straniera”.

La International School of Brindisi – accreditata dal Cognia, ente internazionale di accreditamento scolastico, molto diffuso soprattutto negli Stati Uniti, ma riconosciuto globalmente – è in grado di garantire il percorso di istruzione da 3 a 18 anni, con l’attribuzione del titolo di studio dell’American High School, riconosciuto in tutto il mondo, senza valutazioni di equipollenza e costituisce a tutti gli effetti un elemento di ulteriore attrattività per la formazione non solo riguardo al personale Onu, che potrà scegliere di operare nella Base di Brindisi con maggiore serenità pensando al futuro dei propri figli, ma per l’intero territorio, considerata l’apertura dell’Istituzione scolastica con sede a Brindisi.

È di pochi giorni addietro, infatti, l’accesso presso il corso di Laurea in Ingegneria dell’Università del Salento di uno studente italiano, che ha completato i percorsi della High School grazie a una borsa di studio.

“Il riconoscimento Onu alla International School of Brindisi è motivo di orgoglio per l’intera Città – ha commentato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -. Va osservato che quest’Amministrazione ha saputo guardare oltre rispetto a un presente che due anni addietro ci faceva pensare a ulteriori impegni sul fronte della formazione. Del resto – ha proseguito -, si parla di realtà e non di progetti e sono sotto gli occhi di tutti i risultati della collaborazione tra la comunità cittadina e la Scuola tramite il Comune: le tre settimane della Summer School, secondo il calendario scolastico di quella Istituzione, hanno riscosso consensi unanimi e la soddisfazione degli studenti e delle famiglie è stata la certificazione più concreta”.

