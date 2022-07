RICONVERSIONE AREE INDUSTRIALI DI BRINDISI E CIVITAVECCHIA, DOMANI CONFERENZA STAMPA DI D’ATTIS E BATTILOCCHIO

ORE 16 – SALA STAMPA MONTECITORIO

Cari colleghi,

Domani, martedì 5 luglio, alle ore 16 nella Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4 – Roma), gli onorevoli di Forza Italia Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio incontreranno i giornalisti per annunciare le nuove misure contenute nel Dl Aiuti per il ‘completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia e per accelerare la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale’.

La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta attraverso il link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/6682601598?pwd=M3JNVnh5ZDFjMVpQWlVmb2dabGxIdz09. ID riunione: 668 260 1598. Passcode: Italia.