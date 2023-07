RICONVERSIONE CENTRALI – D’ATTIS: SODDISFAZIONE PER PRIMA RIUNIONE COMITATO

Riconversione centrali Enel di Cerano e Civitavecchia, D’Attis e Battilocchio (FI): “Soddisfazione per prima riunione comitato. È solo l’inizio ma avanti per nuovi investimenti”

“Oggi, con la convocazione della prima riunione del comitato di coordinamento per la riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e di Civitavecchia presieduta dal sottosegretario Bergamotto, che ringraziamo, abbiamo avuto la prova che averne previsto con norma di legge la istituzione è stato molto importante. Brindisi e Civitavecchia, che tanto hanno dato in termini di produzione energetica da carbone, hanno ora un luogo istituzionale, previsto esplicitamente in una legge dello Stato, in cui si affronta seriamente il tema della transizione ecologica che precedenti Governi avevano completamente trascurato. E questo, per noi, è motivo di grande soddisfazione”. Dichiarano in una nota i deputati di Forza Italia, Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio, firmatari dell emendamento, divenuto legge, istitutivo del comitato. “Da settembre inizieranno ad operare i gruppi di lavoro istituzionali e del partenariato economico e sociale ma è assolutamente importante che la nuova governance di Enel abbia le idee più chiare sugli investimenti auspicando che gli stessi continuino a garantire l’occupazione attuale e anche una crescita. Brindisi e Civitavecchia meritano tutta l’attenzione del Governo per il grande obiettivo della decarbonizzazione e per una transizione ambientale e industriale che rappresenti una vera opportunità per il territorio”.