Riconversione Cerano – D’Attis (FI): Domani riunione del Comitato. Sono fiducioso

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Domani si terrà la riunione del comitato per la riconversione delle aree della centrale di Cerano ed io confido che possa rappresentare un passo in avanti sulle scelte che riguardano i nuovi investimenti da avviare.La norma che istituì il comitato (art 24bis del dl 50/22) fu proposta proprio per garantire una sede istituzionale riconosciuta nella quale considerare la vicenda post-carbone nella sua interezza e, quindi, assieme ai ministeri competenti, agli enti regionali e locali, ai partner economici e sociali.E’ una fase molto delicata che riguarda il destino di tanti lavoratori, tante imprese e, dunque, dell’intero territorio. E’ arrivato il momento di mettere sul tavolo le proposte di investimento e i relativi piani industriali. A livello nazionale, il ruolo del Governo è essenziale rispetto anche ai piani diretti di Enel. Per quanto riguarda il nostro territorio, mi sono confrontato già con il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, e con il Sindaco, Giuseppe Marchionna, per i prossimi incontri che si terranno a livello locale nei quali tutti i soggetti istituzionali interessati dovranno sentirsi coinvolti e responsabili”.