“RICORDANDO ASTOR” NEI DIGITAL STORE IL 30 OTTOBRE

“Ricordando Astor” su tutti i digital store il 30 ottobre,

il 2 novembre su SKY TG24

“RICORDANDO ASTOR” è il nome che il giovane compositore salentino, il Maestro Adriano Patera ha dato alla sua 855esima opera, un omaggio ad un grande personaggio del ‘900 Astor Piazzolla. Ad eseguire il concerto per sassofono e pianoforte è il sassofonista di fama mondiale Mario Marzi accompagnato al pianoforte dal noto pianista Valerio De Giorgi e alla fisarmonica il Maestro Giuseppe Patera.

Adriano è un compositore, “un genio della musica”, secondo il Vice Console Onorario brasiliano, un talento inciso nel Dna, per il maestro Mario Marzi, ma che bisogna sapere coltivare con tanto studio e con l’acquisizione di tutte le nozioni possibili. E lui ci è riuscito. Pensare che in soli tre mesi è riuscito a comporre 22 marce sinfoniche e 2 poemi sinfonici, tra cui “Antiche fontane romane”. Oltre ad essere uno dei più seguiti vocal coach nazionali, con a seguito diversi talenti emergenti. Ma ora è giunto il tempo di “Ricordando Astor”: il brano è in uscita su tutti i digital store il 30 ottobre con l’etichetta discografica DMB MANAGEMENT e in anteprima video il 2 novembre su SKY TG24.