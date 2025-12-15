Ricordando Raffaele Spongano: studiosi a confronto a Cellino San Marco

Villa Neviera – Cellino San Marco (BR)

20 Dicembre 2025 – Ore 9.30

Sabato 20 Dicembre 2025, alle ore 9:30, nella suggestiva cornice di Villa Neviera a Cellino San Marco (BR),

si terrà un Incontro di studi che renderà omaggio a Raffaele Spongano,

rilevante figura che si colloca tra i maggiori filologi e storici della Letteratura del Novecento.

L’evento, aperto al pubblico e patrocinato dal Comune di Cellino San Marco, è promosso da Associazione Kelainos APS

con Società di Storia Patria di Lecce, Università del Salento, Università “Alma Mater” di Bologna, Due Palme Cantine del Sud e Plaza Carrisi Hotel Meeting SPA,

e riunirà studiosi provenienti da diversi Atenei italiani

La città di Cellino San Marco si appresta a rendere omaggio ad uno dei suoi figli più illustri Rosario Raffaele Spongano (Cellino San Marco, 1904 – Bologna, 2004), filologo, metricista e storico della letteratura tra i più autorevoli del Novecento. A lui sarà dedicato un Incontro di studi che riunirà eminenti studiosi provenienti da diverse Università italiane.

Figura centrale dell’Italianistica del XX secolo, Spongano dedicò la sua vita allo studio rigoroso della Letteratura Italiana. Laureatosi a Pisa e docente in prestigiosi atenei, tra cui Firenze e Padova, legò stabilmente la propria carriera all’Università di Bologna, dove fu Professore Ordinario di Letteratura Italiana e guidò importanti istituzioni scientifiche, tra cui la Commissione per i Testi di Lingua.

Salentino di origine, fu tra i fondatori e sostenitori più convinti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lecce (oggi Università del Salento). Le sue ricerche, ampie e trasversali, spaziarono dal Quattrocento all’Ottocento, con contributi fondamentali sulla poetica del sensismo, su Parini, su Galileo e sulle prime interpretazioni de I Promessi Sposi.

L’Incontro di studi intende offrire un’occasione privilegiata per approfondire l’opera di Spongano, con particolare attenzione al suo prezioso apporto nel campo della filologia, della critica testuale e della storia della lingua italiana.

I saluti di benvenuto saranno a cura di Emanuela De Marco, Presidente Associazione Kelainos, e Mario Spedicato, Università del Salento e Presidente Società Storia Patria di Lecce; seguiranno i saluti istituzionali della Magnifica Rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, della Presidente Associazione Nazionale degli Italianisti di Roma Silvia Tatti, del Sindaco di Cellino Marco Marra e dell’enologo e Fondatore di Cantine Due Palme Angelo Maci.

Introduce e coordina i lavori Beatrice Stasi dell’Università del Salento.

Le relazioni, dedicate ai principali ambiti di ricerca di Spongano, filologia, critica testuale e storia della lingua, sono a cura di

Paola Vecchi – Università “Alma Mater” di Bologna: “Dall’aula e dalle udienze, ricordi di scuola”.

Gian Mario Giusto Anselmi – Università “Alma Mater” di Bologna: “L’umanità di un maestro rigoroso”.

Alfredo Cottignoli – Università “Alma Mater” di Bologna: “Dal carteggio del maestro: testimonianze”.

Gino Ruozzi – Università “Alma Mater” di Bologna: “Una perfetta lucidità”.

Pantaleo Palmieri – Centro Studi Leopardiani. “Da Mario Marti a Raffaele Spongano”.

Massimo Castoldi – Università degli Studi di Milano: “Non fui alla sua scuola, ma fu mio maestro”.

Emilio Filieri – Università degli Studi di Bari: “Su Spongano e sulla poetica del sensismo”.

L’iniziativa è rivolta a studenti, docenti, ricercatori e a tutti gli appassionati di storia e letteratura, poiché il contributo di eminenti studiosi rappresenta un momento di alto valore culturale per l’intero territorio.