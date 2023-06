RICORSO EDISON DEL COMUNE DI BRINDISI – COME PREVISTO, IL TAR DI LECCE SI DICHIARA INCOMPETENTE …

Così come ampiamente previsto, il TAR di Lecce si è dichiarato incompetente in relazione al ricorso presentato dal Comune di Brindisi conro la realizzazione dell’impianto proposto da Edison. Se ne dovrà occupare il Tar del Lazio. Il problema fu sottoposto dagli organi di informazione all’ex sindaco Riccardo Rossi il quale, invece, difese le sue tesi. Ma il TAR di Lecce gli ha dato torto. E adesso si riparte da zero, ma i cittadini di Brindisi si sono già dovuti far carico di 10.000 euro di spese legali…

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima –

dichiara la propria incompetenza territoriale nella controversia in esame, per essere

la stessa inderogabilmente devoluta al Tar Lazio, sede di Roma, innanzi al quale

l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro gg. 30 dalla comunicazione della

presente ordinanza.”