Ricostruzione di Gaza – L’impresa “Fratelli Barretta” plaude alla proposta di “Federspedi”

L’impresa Fratelli Barretta plaude all’idea di “Fedespedi” di lanciare la candidatura
del porto di Brindisi come Hub per la movimentazione di merci destinate alla ricostruzione
di Gaza.
Riteniamo che questa proposta rappresenti un’opportunità importante e concreta per
la città di Brindisi e per l’economia locale specialmente a seguito della perdita dei traffici
energetici legati agli impianti Enel e Versalis che hanno desertificato il nostro porto.
Grazie alla sua esperienza e alle sue strutture all’avanguardia il porto di Brindisi,
dotato di banchine, mezzi e piazzali adeguati, rappresenta infatti una location ideale per
questo tipo di operazioni in stretta correlazione, peraltro, ad una sua naturale vocazione
visto che da tantissimi anni Brindisi ospita la base ONU, struttura strategica importante per
le operazioni umanitarie e di pace delle Nazioni Unite nonché di supporto logistico alle
missioni internazionali.
Siamo pronti pertanto a collaborare unitamente a tutti gli altri operatori portuali con le
autorità competenti per il rilancio del nostro porto – da sempre “Porta d’oriente” – rendendo
possibile la realizzazione del progetto che nel breve periodo potrebbe portare notevoli
benefici alla intera comunità locale.