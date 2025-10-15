Ricostruzione di Gaza – L’impresa “Fratelli Barretta” plaude alla proposta di “Federspedi”

L’impresa Fratelli Barretta plaude all’idea di “Fedespedi” di lanciare la candidatura

del porto di Brindisi come Hub per la movimentazione di merci destinate alla ricostruzione

di Gaza.

Riteniamo che questa proposta rappresenti un’opportunità importante e concreta per

la città di Brindisi e per l’economia locale specialmente a seguito della perdita dei traffici

energetici legati agli impianti Enel e Versalis che hanno desertificato il nostro porto.

Grazie alla sua esperienza e alle sue strutture all’avanguardia il porto di Brindisi,

dotato di banchine, mezzi e piazzali adeguati, rappresenta infatti una location ideale per

questo tipo di operazioni in stretta correlazione, peraltro, ad una sua naturale vocazione

visto che da tantissimi anni Brindisi ospita la base ONU, struttura strategica importante per

le operazioni umanitarie e di pace delle Nazioni Unite nonché di supporto logistico alle

missioni internazionali.

Siamo pronti pertanto a collaborare unitamente a tutti gli altri operatori portuali con le

autorità competenti per il rilancio del nostro porto – da sempre “Porta d’oriente” – rendendo

possibile la realizzazione del progetto che nel breve periodo potrebbe portare notevoli

benefici alla intera comunità locale.