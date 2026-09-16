Ricoveri presso ospedale di Ceglie – Le precisazioni dell’Asl

In merito alle recenti osservazioni riguardanti l’attività di ricovero presso l’Ospedale di Comunità di Ceglie Messapica, la Direzione Generale della ASL di Brindisi desidera fornire un aggiornamento trasparente sulla situazione alla cittadinanza e al personale.

La Direzione conferma la massima attenzione verso questa struttura, presidio fondamentale per la rete sanitaria territoriale. I lavori di manutenzione, completati come previsto nel cronoprogramma dei cantieri, erano condizione essenziale per elevare gli standard di sicurezza e comfort, nell’ottica di preparare l’ospedale a un incremento della propria capacità assistenziale.

Proprio in questi giorni, gli uffici tecnici e la Direzione sanitaria sono impegnati negli adempimenti burocratici finali e nelle verifiche di conformità necessari per garantire che il riavvio dei ricoveri avvenga nel pieno rispetto di tutti i requisiti di legge e di sicurezza, per i pazienti e per gli operatori.

È intendimento della ASL attivare nel minor tempo possibile i posti letto previsti, obiettivo verso il quale stiamo concentrando ogni sforzo. Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza che la riapertura riveste per la comunità cegliese e ringraziamo tutto il personale per la professionalità dimostrata e per la preziosa collaborazione garantita in questa fase di transizione.

La Direzione assicura che il ripristino delle attività sarà prioritario e operativo entro la fine del mese di settembre, al termine dei citati passaggi tecnici obbligatori.