Ridotte a cenere le barche a vela rubate nel porticciolo. Uno sfregio ai giovani atleti del Circolo della Vela

i Carabinieri hanno rinvenuto in aperta campagna gran parte della refurtiva di ciò che è stato asportato nei giorni scorsi dal porto turistico “Marina di Brindisi” ai danni del Circolo della Vela. Si tratta di imbarcazioni “Laser” e di altra attrezzatura necessaria ai ragazzi della scuola vela per partecipare alle selezioni per l’accesso al Campionato nazionale. Il fatto gravissimo, forse più del furto, è che barche e attrezzature sono state rinvenute ridotte a cenere. Perché questo gesto? A chi dava fastidio che tanti ragazzi brindisini stessero per vivere il sogno di una gara di caratura nazionale?

Adesso non resta che sperare che la raccolta promossa dal Circolo della Vela dia gli effetti sperati. Occorrono circa 45.000 euro. Questok il link per effettuare una donazione:

https://gofund.me/c18a7621e