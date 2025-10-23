Riduzione presenza colombi – Ass. Antonucci: assegnata la gara. Si parte tra dieci giorni

L’assessore all’Ambiente Livia Antonucci ha partecipato stamani ai lavori della Commissione consiliare all’ambiente ed ha fornito rassicurazioni ai componenti circa le iniziative assunte per contenere il proliferare dei colombi in città. “La distribuzione di mangime anticoncezionale – ha affermato l’Ass. Antonucci – servirà a contenere il fenomeno, anche se a questo bisognerà aggiungere comportamenti corretti da parte dei cittadini. Grazie a tutto questo, contiamo di ottenere una sostanziosa riduzione della popolazione di colombi entro tre anni, con la conseguente riduzione di rischi igienico-sanitari. Ovviamente monitoreremo costantemente gli sviluppi dell’attività che sta per avere inizio”.