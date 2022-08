RIELEZIONE DI CAVALERA A VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA – SODDISFAZIONE DI FORZA ITALIA

FI- Soddisfazione per la rielezione del capogruppo Cavalera alla carica di vicepresidente della Commissione Urbanistica.

Esprimiamo piena soddisfazione per quanto avvenuto oggi in Commissione Urbanistica per la rielezione del nostro capogruppo Roberto Cavalera alla carica di vicepresidente della stessa. È noto che dopo la elezione di Carbonella a ruolo di presidente del Consiglio, si è dovuto procedere anche alla elezione del presidente e vice presidente della Commissione Consiliare Urbanistica della quale Carbonella rivestiva il ruolo di presidente. Nel ringraziare quanti, tra i componenti, che hanno confermato la stima nei confronti di Cavalera, auguriamo buon lavoro al nostro capogruppo, certi che continuerà a fare bene sempre a tutela dell’interesse dei nostri

concittadini.

Livia Antonucci coordinatrice cittadina FI Brindisi