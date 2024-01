Rifiuti: a rischio l’appalto concesso a “Teorema”. E intanto va avanti l’inchiesta…

E’ tutt’altro che conclusa la partita riguardante l’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Brindisi. Nonostante a Palazzo di Città si siano finalmente decisi a far firmare il contratto all’azienda Teorema che si è aggiudicata l’appalto, la vicenda non è ancora definita e si corre addirittura il rischio che il Comune di Brindisi debba tornare sui suoi passi, proprio sulla base dei pronunciamenti definitivi che saranno emessi dai giudici amministrativi.

Con una ordinanza pubblicata lo scorso 5 gennaio, infatti, il Tar di Lecce, sulla base di un ricorso presentato dalla seconda classificata Teknoservice, ha concesso dieci giorni di tempo alla società Teorema perché fornisca i decreti di rinvio a giudizio e l’avviso di conclusione di indagini preliminari di un processo che potrebbe vedere coinvolti i rappresentanti legali della stessa società ed in tal modo si potrebbe congiurare una omessa dichiarazione in sede di gara. Nella documentazione fornita fino a questo momento, infatti, i nomi delle persone coinvolte erano coperti da “omissis” e invece i giudici amministrativi vogliono vederci chiaro.

Il 30 gennaio, pertanto, potremmo vederne delle belle.

Nel frattempo, prosegue l’acquisizione di documenti nell’ambito dell’indagine penale riguardante l’utilizzo di capannoni comunali come sede per uomini e mezzi della Teorema. Indagine della Procura brindisina a cui ha fornito il proprio fattivo contributo il personale dello Spesal per gli elementi di propria competenza, così come la polizia locale e gli altri organismi di controllo.

E’ un dato, infatti, che nella sede attuale si registri una assenza di impianti per la raccolta del percolato e delle acque piovane, così come è ampiamente documentato – anche con materiale fotografico – che le operazioni di trasferenza dei rifiuti avvengano per strada, spesso in luoghi poi frequentati dai cittadini.

Il tutto, mentre la raccolta differenziata continua a crollare. E adesso dal subentro di Teorema sono già trascorsi più di tre mesi e quindi non si può più imputare al subentro nel cantiere.