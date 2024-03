Rifiuti – anche oggi fiumi di percolato persi da un camion della Teorema nel rione Bozzano!

Ancora una volta i mezzi utilizzati dalla ditta Teoremna per effettuare il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani creano gravissimi danni ambientali. Stamattina abbiamo seguito e fotografato un mezzo della Teorema impegnato nella raccolta dell’indifferenziato nel rione Bozzano. Il camion ad ogni sosta ha perso litri di percolato, un liquido altamente inquinante che fuoriesce da accumulati pressati di rifiuti. Un fatto gravissimo che verifica per l’ennesima volta senza che la Teorema muova un dito per risolvere il problema.

Adesso ci si augura che la stessa intervenga immediatamente in tutto il quartiere dove è stato sversato il percolato.