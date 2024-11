Rifiuti – Antonucci: “Sanzioni per circa 200mila euro per AVR”

L’Assessore all’Ambiente del Comune di brindisi Livia Antonucci rende noto che è stata avviata la procedura per l’applicazione di penalità nei confronti di AVR per l’Ambiente SpA relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nel periodo ottobre 2023 – ottobre 2024.

Il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) ha ravvisato penalità (per i primi dodici mesi del contratto) pari ad euro 165.372,20.

Le contestazioni sono state inoltrate alla ditta AVR per l’Ambiente SpA che ha prodotto delle controdeduzioni che adesso sono all’esame del DEC che, a sua volta, dovrà comunicare l’esito finale della contestazione al RUP del contratto, ing. Stefano Morciano, per l’applicazione della sanzione sul prossimo canone mensile.

Nel frattempo, sono già state applicare ulteriori penalità per circa 30.000 euro sulla base di contestazioni effettuate alla ditta che esegue il servizio.

“L’Amministrazione Comunale – afferma l’Assessore Antonucci – non intende fare sconti a nessuno, soprattutto se si parla di igiene pubblica e della necessità di assicurare decoro e pulizia alla città. Del resto, le contestazioni riguardano servizi già pagati all’azienda e, a quanto risulta, non effettuati. A questo punto attendiamo l’esito delle contestazioni prima di procedere con le sanzioni”.