Rifiuti – Ass. Antonucci: “Brindisi ha una strategia sulla gestione dei rifiuti. Nessun problema ad un confronto con Adiconsum. Ma la Tari non è in alcun modo aumentata”

Ho letto con non poca sorpresa l’intervento del Presidente di Adiconsum Taranto-Brindisi, Gianfranco Solazzo, in cui si esamina la complessa vicenda legata alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Una visione che è condivisibile nelle preoccupazioni di natura generale, ma che non mi trova in alcun modo d’accordo sulla mancanza di strategie – da parte del Comune di Brindisi – per poter affrontare un problema così complesso come quello dei rifiuti.

Il dato più eclatante è quello citato, riguardante l’aumento del costo della Tari a fronte di un mancato miglioramento della qualità del servizio.,

La Tari – Adiconsum dovrebbe saperlo – non è in alcun modo aumentata nella città di Brindisi, mentre il miglioramento del servizio è evidente grazie ad interventi strutturali (nuovo isole ecologiche, potenziamento del servizio di raccolta, collocamento di nuovi raccoglitori, campagna diffusa di educazione ambientale e lavoro propedeutico alla gara decennale per il servizio di raccolta).

Ciò nonostante, sono pienamente disponibile ad un confronto con Adiconsum e quindi invito il Presidente Solazzo a venire a trovarci per toccare con mano gli sforzi che compiamo quotidianamente.

Livia Antonucci – Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi