Rifiuti – AVR ai titoli di coda. Incontro tra sindacati e Teknoservice

Si comincia a vedere la fine di un tunnel nella intricata vicenda del passaggio di cantiere nel settore della raccolta dei rifiuti nella città di Brindisi. Si è svolto venerdì un incontro tra la società subentrante Teknoservice e le organizzazioni sindacali per definire il passaggio del personale.

Si è convenuto di dare il via libera al passaggio di 215 dipendenti della cosiddetta platea storica, pur facendo rimanere in sospeso ed in carico ad Avr per l’Ambiente i dipendenti che si trovano in malattia o in altre situazioni che prevedono comunque il mantenimento del posto di lavoro.

Accordo raggiunto anche per il conferimento della cosiddetta “indennità-Brindisi”, così come hanno sempre fatto anche i precedenti gestori del servizio.

Teknoservice, invece, non si farà carico di variazioni contrattuali o promozioni applicate nei 240 giorni precedenti l’inizio del nuovo servizio.

Restano a carico di AVR, invece, tutte le spettanze maturate alla data del 31 maggio ed ovviamente i trattamenti di fine rapporto, mentre Teknoservice subentrerà in tutto a partire dall’1 giugno.

Finestra aperta, infine, per chi ha lavorato fino ad oggi a tempo determinato. La nuova ditta dovrà completare la platea storica con tre assunzioni e quindi i sindacati hanno chiesto che vengano tenuti presente proprio coloro che hanno già operato all’interno del servizio di raccolta dei rifiuti.

Insomma, gran parte degli ostacoli pare sia stata superata e quindi Brindisi può sperare di avere finalmente una città più pulita e di vedere crescere la percentuale di raccolta differenziata.