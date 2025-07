Rifiuti – AVR ha pagato solo una parte dei lavoratori. Protesta davanti a Palazzo di Città

Il passaggio di cantiere continua a rappresentare un problema non indifferente per gli operatori ecologici brindisini. E’ accaduto in passato e la stessa cosa si sta ripetendo anche adesso visto che, nonostante gli impegni assunti in Prefettura e nonostante il pagamento dell’ultimo canone effettuato dal Comune di brindisi, AVR per l’ambiente ha saldato le spettanze solo ad una parte di lavoratori, mentre per altri non c’è traccia del pagamento. E dire che la stessa azienda aveva consegnato copia dei bonifici agli uffici comunali della ripartizione ambiente, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto e quindi siamo punto e a capo.

Da qui la protesta dei diretti interessati che hanno voluto manifestare il proprio disagio davanti a Palazzo di Città.

E’ evidente che bisognerà richiamare AVR alle proprie responsabilità, magari anche attraverso una segnalazione all’ANAC per grave inadempienza contrattuale.