Rifiuti – Caroli e Scianaro (Fdi) domani nel deposito Gialplast di Fasano distrutto da un incendio

Domani, 16 ottobre, alle 9.30, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Luigi Caroli (anche nella veste di presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata) e Antonio Scianaro (esponente politico del territorio), faranno un sopralluogo nel deposito della GIALPLAST di Fasano, per incontrare il responsabile della gestione del sito, Vincenzo Bianchino.

La notte tra il 7 e l’8 ottobre scorsi il deposito – situato in via Giacomo Rosato (nella zona industriale di Fasano) – fu interessato da un vasto incendio, quasi sicuramente di natura dolosa, che distrusse completamente 29 veicoli – tutti mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti nei cinque Comuni serviti (Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno e San Vito – e danneggiato un capannone.

Il sopralluogo e l’incontro con il responsabile serve non solo a comprendere come la società sta cercando di continuare il servizio e se ci sono delle difficoltà operative, ma soprattutto per portare la solidarietà ai dipendenti e ai vertici dell’azienda.