Rifiuti – Città sporca e nessun cambiamento con Teknoservice

Nella città di Brindisi si fa davvero tanta fatica nel settore dei rifiuti. Dopo la gestione fallimentare di Avr per l’ambiente, società rimasta in città da ottobre del 2023 fino al 14 giugno, si sperava tanto che con Teknoservice ci fosse un repentino cambiamento. E invece tutto questo – al momento – non è avvenuto. A rendersene conto sono i cittadini che riscontrano una città sempre sporca e maleodorante, con la totale assenza di lavaggio di strade e di stradinaggio. Un fenomeno che purtroppo riguarda il centro come le periferie dove si aggiungono accumuli di rifiuti che sono frutto di cattive abitudini di tanti cittadini.

Il problema è sicuramente arrivato anche a Palazzo di Città, se è vero che il direttore esecutivo del contratto ha già scritto alla nuova azienda e che Roberto Quarta ha già convocato per l’1 luglio la commissione ambiente che presiede. Il tutto, allo scopo di compiere una prima verifica sul funzionamento del servizio.

Peccato, perché ci si aspettava una svolta che magari si sarebbe concretizzata nel tempo in tutti i suoi particolari. Qui, invece, ci troviamo di fronte ad una situazione identica a quella del precedente gestore.

E di questo passo sarà assai difficile recuperare punti anche nella raccolta differenziata, visto che non c’è alcuna comunicazione all’utenza, così come non si conoscono i dettagli della nuova organizzazione del servizio. Sta di fatto che molti degli aspetti legati al rispetto del capitolato d’appalto non vengono tenuti in considerazione. A questo punto, è evidente, probabilmente occorre la linea dura che consiste nell’affidare alla polizia locale controlli costanti e più accurati, con annotazioni di tutti i disservizi segnalati dai cittadini. Il Direttore di esecuzione del contratto, invece, dovrà annotare le anomalie contrattuali e tradurle in sanzioni che poi dovranno essere applicate dall’Amministrazione Comunale. Insomma, il buonismo non paga, tanto più se si considera che – al momento – l’unica cosa fatta da Teknoservice è stata quella di assumere, sia pure a tempo determinato, personale senza la necessaria evidenza pubblica e per giunta proveniente da altri paesi.