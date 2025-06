Rifiuti – Da stanotte in campo la Teknoservice. Si comincia dalla movida e dal litorale nord

E’ iniziato ieri l’effettivo passaggio di cantiere tra Avr per l’Ambiente e Teknoservice per la gestione del servizio di raccolte dei rifiuti nella città di Brindisi. Il personale ha sottosceritto il nuvo contratto di lavoro ed è in corso, anche in queste ore, la consegna del vestiario.

Si comincia in nottata, con la pulizia delle aree del centro storico destinate alla Movida e poi con la pulizia del litorale di Brindisi. E c’è da sperare che finalmente si possa vedere una città più pulita e accogliente.